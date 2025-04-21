ЗМІ пишуть, що Білий дім хоче звільнити главу Пентагону Гегсета: у Трампа спростовують

Міністр оборони Піт Гегсет знову опинився в центрі скандалу через ймовірний витік секретних даних. ЗМІ повідомляють, що очільнику Пентагону шукають заміну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NPR.

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Що відомо про потенційну відставку Гегсета

За словами офіційного представника США, який не має права виступати публічно, Білий дім почав процес пошуку нового міністра оборони.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт спростувала інформацію про підготовку відставки Піта Гегсета.

Ця публікація на NPR є цілковитою фейковою новиною, заснованою на одному анонімному джерелі, яке явно не має жодного уявлення про те, про що воно говорить. Як заявив президент сьогодні вранці, він рішуче підтримує міністра оборони,

– написала Левітт.

Раніше газета The New York Times повідомила, що очільник Пентагону Піт Гегсет ділився секретними даними про удари по Ємену у чаті Signal, до якого входили його дружина, брат та особистий адвокат. Доступ до нього здійснювався через особистий телефон Гегсета, а не службовий.

NYT стверджує, що глава Пентагону надіслав у чат з родиною інформацію про графіки польотів F/A-18 Hornet, які мали завдавати ударів по хуситах у Ємені. Фактично таку ж інформацію у березні Піт Гегсет поширив у чаті Signal, до якого випадково долучили головного редактора The Atlantic.

У Пентагоні спростували дані про витік, мовляв, у Signal взагалі ніде і ніколи не було секретної інформації. Речник відомства назвав The New York Times "фейк-ЗМІ", зазначаючи, що журналісти "покладалися лише на слова людей, які були звільнені цього тижня".

Зауважимо, що після скандалу з додаванням редактора The Atlantic в секретний чат Дональд Трамп розглядав звільнення радника з нацбезпеки Майка Волца, проте залишив його, щоб піддаватися впливу ліберальних журналістів.