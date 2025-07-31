Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас 31 липня оголосив про свою відставку. Це сталося на тлі розслідування щодо компанії, пов’язаної з його родиною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Що відомо про відставку прем'єра Литви?

У четвер, 31 липня, литовські ЗМІ повідомили про обшук у компанії Dankora, що належить дружині брата прем’єр-міністра Литви. Ця компанія отримувала європейське фінансування й закуповувала акумуляторні системи у компанії самого прем’єра – Garnis.

Сьогоднішня новина полягає в тому, що Палуцкас зателефонував зранку й оголосив про свою відставку,

– заявив президент Литви Гітанас Науседа.

За словами литовського президента, наразі "нічого фундаментального не змінилося".

"Литовська соціал-демократична партія, яка виграла парламентські вибори й має більшість у Сеймі, почне консультації щодо формування потенційної коаліції", – зазначив він.

Науседа також додав, що не вважає відставку прем’єра запізнілим кроком.

Я дав йому час обдумати все як людині й оцінити всі обставини. Вважаю, що він ухвалив правильне рішення і скористався цією можливістю. Я вітаю його рішення,

– наголосив Неуседа.

На думку президента, країна нині потребує стабільної та дієздатної коаліції, а прем’єр повинен мати змогу з упевненістю вести коаліцію та уряд уперед.

Водночас він розкритикував ЗМІ за публікацію імен можливих кандидатів на пост прем’єра ще до того, як Палуцкас офіційно оголосив про своє рішення піти у відставку.

"Я вважаю, що було просто неетично оприлюднювати імена потенційних прем’єрів до фактичного рішення. Сьогодні факт є фактом – настав час почати говорити про це. Існує більше ніж один кандидат, який справді може виконувати обов’язки прем’єра", – додав литовський лідер.

Як Палуцкас прокоментував свою відставку?

Палуцкас заявив, що не вважає, ніби припустився серйозних помилок на посаді. Водночас він вирішив піти, щоб не ставати перешкодою для ефективної роботи уряду.

Бачачи, як скандали, що розпалюються, заважають роботі уряду, я дійшов висновку, що не можу робити нашу керівну коаліцію та кабінет заручниками цих скандалів. Саме тому я вирішив ухвалити швидке й чітке рішення,

– пояснив він.

Палуцкас підкреслив, що не вважає, що вчинив якісь серйозні помилки або порушення на посаді прем’єра.

"Я виконував обов’язки прем’єр-міністра сумлінно та відповідально, наскільки це було в моїх силах", – зазначив він.

Він також зауважив, що його рішення піти у відставку пов’язане з бажанням зупинити тиск і публічні нападки на свою родину.

"Попри моє рішення піти у відставку, я продовжуватиму захищати свою честь і гідність і чекатиму на результати розслідувань, які, я переконаний, відділять факти від припущень", – додав він.