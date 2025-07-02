В Європарламенті розглянуть вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн

У Європейському парламенті мають намір провести голосування щодо вотуму недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Воно має відбутися у четвер, 10 липня, у рамках пленарного засідання у Страсбурзі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Яка причина

Депутат Георге Піперя від ультраправої партії AUR ініціював голосування через її таємне листування із гендиректором фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурлою під час перемовин про закупівлю вакцини проти COVID-19.

Крім вищезгаданого, Урсулу фон дер Ляєн звинувачують у можливих нецільових витратах після пандемії COVID-19 та нібито спробу Єврокомісії пропагувати свою "зелену політику" через фінансування неурядових організацій.

За словами євродепутата, наразі він зібрав 73 підписи для розгляду вотуму недовіри. що на один підпис більше, ніж необхідно для початку процесу. Тому, у разі відкликання свого підпису одним із членів голосування не буде.

В офісі Георге Піперя кажуть, що його пропозицію підтримали 32 члени політичної групи "Європейські консерватори та реформісти" (ECR).

Інші підписи надійшли від ультраправих груп "Патріоти за Європу" та "Європа суверенних націй" – з 6 та 26 голосами відповідно, а також від позапартійних депутатів. Попередньо, служба Європарламенту вже перевіряє зібрані підписи.

За результатами перевірки, президентка Європарламенту Роберта Мецола повинна офіційно повідомити про винесення питання на загальний розгляд. За даними джерел Euronews, дебати можуть почати у вівторок, 8 липня.

Тоді як голосування може розпочатися 10 липня. Утім, ця дата дійсна лише у тому разі, якщо Мецола оголосить про рішення до неділі, 6 липня. Для підтвердження вотуму недовіри необхідно щонайменше 361 з 720 голосів.

Буде голосування проти цієї пропозиції. Я в цьому впевнений, бо більшість все ще підтримує фон дер Ляєн. І навіть якщо в цій більшості є багато невдоволених фон дер Ляєн, наразі вони не змусять її піти у відставку,

– заявив Георге Піперя.

Попри сумніви євродепутата щодо схвалення його пропозиції, він висловив сподівання, що його ініціатива "відкриє скриньку Пандори", яка має заохотити до наступних вотумів недовіри вже в найближчі місяці.