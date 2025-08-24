Увечері в суботу, 23 серпня, острів Готланд у Балтійському морі залишився без електроенергії. Близько 21:30 сталося повне відключення, яке зачепило всі райони. Люди з усього острова одразу почали повідомляти про перебої.

Ймовірна причина – проблема з кабелем, який з'єднує Готланд із материком. Однак розслідування інциденту ще триває, передає 24 Канал із посиланням на Нelagotland.

Дивіться також Зеленський назвав країну, яка бажає захищати Україну на морі

Що відбувалося далі?

Компанія Geab, яка займається постачанням електроенергії на острів Готланд, одразу почала запускати резервні джерела живлення.

Близько 22:30 в окремих районах, зокрема у Вісбю, струм почав повертатися. Повністю електропостачання було відновлено о 23:36.

Наразі причину збою ще з'ясовують. Підозр у саботажі немає.

У Geab вибачилися за незручності та подякували за терпіння. Там заявили, що рятувальні служби були готові до подібних ситуацій.

Де розташований Готланд: дивіться на карті

Чим важливий острів Готланд?

Готланд розташований у центрі Балтійського моря, і з нього легко контролювати морські шляхи між Скандинавією, країнами Балтії, Польщею та Росією. Через зростання напруги в регіоні, особливо після 2014 року), Швеція посилила військову присутність на острові. Тут розташована велика військова база Visby garnison, а також аеродром Visby Airport. Після вступу Швеції до НАТО у 2024 році, значення острова як пункту безпеки на Балтиці ще більше зросло.

Що відомо про останні інциденти в Балтійському морі?