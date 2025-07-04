За останні роки через дії окупантів тисячі кораблів та аеропортів були змушені скасовувати свої рейси. Нещодавно польські та німецькі дослідники довідалися, які саме системи РЕБ влаштовує терор у районі Балтійського моря, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Чим Росія тероризує країни Балтії

Спеціалісти визначили дві точки на узбережжі Балтійського моря у Калінінграді, звідки останнім часом походять сигнали РЕБ. Обидві точки розташовані поблизу відомих російських підрозділів радіоелектронної боротьби.

У травні та квітні 2025 року атаки здійснювались з району антенного майданчику Окунево, що поряд з містом Балтійськ. В Окунево розташовується безліч антен, деякі з них цілком можуть виявитись стаціонарними системами РЕБ.

Поблизу Окунево раніше фіксувалась робота мобільних систем РЕБ, таких як комплекс стратегічного рівня "Мурманськ-БН".

Довідка: "Мурманськ-БН" – засіб розвідки та придушення ліній зв'язку у короткохвильовому діапазоні з оголошеною росіянами максимальною дальністю у 5000 кілометрів. Цей РЕБ обладнаний розкладною антеною, яка має чималі розміри, як для мобільних систем, – 32 метри заввишки

У Калінінградській області з 2018 року "Мурманськ-БН" є на озброєнні у 841-ого окремого центру РЕБ Балтійського флоту Росії.

До слова, вже 5 країн Європи – Естонія, Литва, Латія, Швеція та Німеччина – оголосили дію російського РЕБу формою гібридної війни, спрямованої на порушення порядку.

З цією позицією згодні не всі. Деякі вважають дію російського РЕБу вимушеним заходом для захисту власних військових об'єктів від дронів.

Однак для прикриття власних об'єктів від дронів окупантам вистачить і значно менш потужних систем. Крім того, аби дістатися цих об'єктів, дрони мають бути запущені з самої території Калінінградської області.

Отже, жодного сенсу глушити прикордонні райони немає. Саме, тому такі дії з боку Росії більше схожі на навмисні терористичні акції, ніж на побічний ефект, яким вони намагаються прикриватися.