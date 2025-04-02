Глава МАГАТЕ може піти з посади: Гроссі хоче стати генсеком ООН

Чинний глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що має намір піти зі своєї посади. Натомість він хоче стати генеральним секретарем ООН.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Nacion.

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Гроссі хоче стати генсеком ООН

Повноваження чинного генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша завершуються у 2026 році. Чинний глава МАГАТЕ планує висунути свою кандидатуру на посаду генсека, коли та стане вакантною.

Процес відбору наступника Гутерреша ще не розпочався. Це процес, який розпочнеться наприкінці цього року, коли буде опубліковано відповідний заклик до висування кандидатур у межах Генеральної Асамблеї ООН. Я розглядаю це, і я розглядаю це дуже серйозно. Це все, що я можу сказати на цю мить,

– сказав Гроссі під час виступу в аналітичному центрі CARI.

Він додав, що вже обговорював це питання з посадовцями з рідної Аргентини, зокрема – й з главою МЗС. Гроссі також розповів, що вирішальними у цьому питанні є контакти з адміністрацією президента Хав'єра Мілея.

Втім, Гроссі наголосив, що має чудові відносини з президентом Аргентини.

"Як для аргентинського дипломата, очевидно, було б честю для моєї країни висунути мене кандидатом, але це те, що підпадає під юрисдикцію президента", – додав чинний глава МАГАТЕ.

Слід зауважити, що генсек ООН призначається Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки. Водночас будь-який один з 5 постійних членів ради (Китай, Франція, Росія, США та Велика Британія) можуть накласти вето на кандидатуру. Тому більшість генсеків мають бути "компромісними" кандидатами.

Раніше Антоніу Гутерреш відповів на закиди Путіна щодо встановлення в Україні влади під "егідою ООН". Генсек ООН наголосив, що влада в Україні є легітимною, яку варто поважати.