Бразилія відкликала посла в Аргентині після різких висловлювань Мілея на адресу Лули да Сілви

Міністерство закордонних справ Бразилії відкликало посла в Аргентині Жуліу Бітеллі після образливих висловлювань аргентинського президента Хав'єра Мілея на адресу бразильського колеги Луїса Інасіу Лули да Сілви. Дипломат найближчим часом прибуде до столиці Бразилії, де зустрінеться із главою МЗС Мауро Віейрою.

Терміни можливого повернення Бітеллі до Буенос-Айреса не уточнюються. Про це пише CNN Brasil.

Чому виник конфлікт між Бразилією та Аргентиною?

Хав'єр Мілей 25 липня виступив у Сан-Паулу на з'їзді Ліберальної партії. Там офіційно висунули сенатора Флавіо Болсонару кандидатом у президенти Бразилії на жовтневих виборах.

Під час виступу аргентинський президент образив Лулу да Сілву та суддю Верховного федерального суду Бразилії Алешандрі ді Морайса.

У своїй промові аргентинець назвав Лулу в'язнем, а Мораеса – "лисим шматком сміття". Він також заявив, що Болсонару може "врятувати" Бразилію від соціалізму.

Як пишуть ЗМІ, причиною різкої риторики могла стати відмова суду дозволити Мілею відвідати експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару. Наразі останній перебуває під домашнім арештом.

Мілей та Болсонару є політичними союзниками.

Нагадаємо, що Верховний суд Бразилії відправив експрезидента Жаїра Болсонару під домашній арешт за порушення запобіжних заходів у справі про державний переворот влітку 2025 року.

Тоді зазначалося, що Болсонару порушив заборону на використання соцмереж. Зокрема, син політика, Флавіо Болсонару, під час протестів увімкнув батька на гучний зв'язок, щоб той міг звернутися до прихильників у Ріо-де-Жанейро.

У вересні 2025 року експолітика засудили до 27 років ув'язнення у справі про спробу державного перевороту. У березні 2026 70-річного Болсонару тимчасово знову відправили під домашній арешт через хворобу.

Тим часом його син збирається позмагатися на виборах із нинішнім президентом Лулою да Сілвою.