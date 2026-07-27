Сроки возможного возвращения Бителли в Буэнос-Айрес не уточняются. Об этом пишет CNN Brasil .

Почему возник конфликт между Бразилией и Аргентиной?

Хавьер Милей выступил 25 июля в Сан-Паулу на съезде Либеральной партии. Там официально выдвинули сенатора Флавиу Болсонара кандидатом в президенты Бразилии на октябрьских выборах.

В ходе выступления аргентинский президент оскорбил Лулу да Силву и судью Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Морайса.

Как пишут СМИ, причиной резкой риторики мог стать отказ суда позволить Милею посетить экспрезидента Бразилии Жаира Болсонара. Пока последний находится под домашним арестом.

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Милей и Болсонар являются политическими союзниками.