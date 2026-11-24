У Росії запропонували на офіційному рівні закріпити поняття "дух Шеньчженя" після саміту в Китаї. Політолог Максим Несвітайлов назвав таку ініціативу абсурдною, адже жодні закони не здатні врятувати відвертий пшик.

Про чергову ініціативу російських сенаторів експерт висловився в ефірі 24 Каналу.

Раніше російський сенатор Денисов виступив із пропозицією узаконити це формулювання, заявивши про нібито завершення "духу Анкориджа". У такий спосіб Москва прагнула створити ілюзію масштабного переділу світу за аналогією з Ялтинською конференцією, на що натякав і Володимир Путін під час візиту.

"Душок", а не історична подія

Політолог відреагував на ідею узаконення пропагандистського штампа скептично, зауваживши, що від російського режиму можна чекати будь-яких неадекватних рішень на законодавчому рівні.

Я можу собі уявити багато чого. Навіть те, що на Росії можуть на законодавчому рівні закріпити твердження, що у Владимира Путіна в його віці зараз така ж сама ерекція, як була в 18 років. Чому б їм не закріпити поняття духу Шеньчженя? Вони з цим Анкориджем носились, тепер – із Шеньчженем,

– зазначив Несвітайлов.

Він також звернув увагу на те, що сам саміт був швидкоплинною і суто формальною подією, де на реальний діалог у кожного з лідерів пішло щонайбільше 10 – 15 хвилин з урахуванням перекладу та протоколу.

От такий, власне, і душок там сформувався. Якщо річ є дійсно якоюсь видатною, історичною, вагомою, то вона не потребує окремого визначення, затвердження, закріплення. Вона приживається само собою і закріплюється на своїх законних позиціях. Якщо це просто пшик, то закріплюй його, не закріплюй – всі будуть знати, як воно є насправді,

– резюмував експерт.

Максим Несвітайлов висміяв ідею РФ закріпити "дух Шеньчженя": відео

Спроби Кремля видати бажане за дійсне

Раніше політолог Валерій Димов наголошував, що переговори лідерів у Китаї не приведуть до переділу світу. Водночас експерт Петро Олещук підкреслював, що Путін насправді є зайвим у трикутнику відносин між США та КНР.