Об очередной инициативе российских сенаторов эксперт высказался в эфире 24 Канала.

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Ранее российский сенатор Денисов выступил с предложением узаконить эту формулировку, заявив о якобы завершении "духа Анкориджа". Таким образом Москва стремилась создать иллюзию масштабного передела мира по аналогии с Ялтинской конференцией, что намекал и Владимир Путин во время визита.

"Душок", а не историческое событие

Политолог отреагировал на идею узаконивания пропагандистского штампа скептически, отметив, что от российского режима можно ожидать любых неадекватных решений на законодательном уровне.

Я могу себе представить многое. Даже то, что в России могут на законодательном уровне закрепить утверждение, что у Владимира Путина в его возрасте сейчас такая же эрекция, как была в 18 лет. Почему бы им не закрепить понятие "духа Шэньчжэня"? Они с этим Анкориджем носились, теперь – со Шэньчжэнем– отметил Несвитайлов.

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Он также обратил внимание на то, что сам саммит был мимолетным и чисто формальным событием, где на реальный диалог у каждого из лидеров ушло не более 10–15 минут с учетом перевода и протокола.

Вот такая, собственно, и атмосфера там сложилась. Если дело действительно является чем-то выдающимся, историческим, значимым, то оно не нуждается в отдельном определении, утверждении, закреплении. Оно приживается само собой и закрепляется на своих законных позициях. Если это просто пустяк, то закрепляй его, не закрепляй – все будут знать, как обстоят дела на самом деле– резюмировал эксперт.

Максим Несвитайлов высмеял идею РФ закрепить "дух Шэньчжэня": видео

Попытки Кремля выдать желаемое за действительное

Ранее политолог Валерий Дымов отмечал, что переговоры лидеров в Китае и не приведут к перераспределению го мира. В то же время эксперт Петр Олещук подчеркивал, что Путин на самом деле является " лишним в треугольнике " отношений между США и КНР.