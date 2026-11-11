Гегсет уникнув імпічменту в Конгресі США, але демократи пообіцяли його позбутися

Палата представників США відхилила спробу оголосити імпічмент міністру оборони Піту Гегсету. Ініціативу висунув конгресмен-республіканець Томас Массі, звинувативши очільника Пентагону в порушенні законів під час військових операцій США.

Про це пише NBC News.

Чому Гегсету намагалися оголосити імпічмент?

Палата представників, у якій більшість наразі мають республіканці, проголосувала 211 голосами проти 204 за передачу резолюції про імпічмент Гегсета до профільного комітету. Таким чином, ініціатива фактично провалилася.

Автором резолюції став республіканець Томас Массі, відомий критик міністра оборони та президента Дональда Трампа. Він звинуватив Гегсета в порушенні правил ведення війни під час операцій США в Ірані, Ємені, Венесуелі та Карибському басейні.

Массі став єдиним республіканцем, який підтримав голосування за імпічмент. Водночас навіть деякі представники його партії, які критикують Гегсета, вважають, що дії міністра не відповідають критерію "тяжких злочинів та проступків", необхідному для усунення посадовця через імпічмент.

Хтось має нарешті поставити крапку і запитати: чи будемо ми виконувати чинні закони? Чи будемо ми дотримуватися Конституції?

– заявив конгресмен.

Варто зазначити, що на початку року Гегсет і Трамп підтримували суперників Массі під час внутрішньопартійних праймеріз. У результаті конгресмен програв боротьбу за висування від Республіканської партії.

Попри провал голосування, політичний тиск на міністра оборони може посилитися. Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс, який у січні, ймовірно, стане спікером, заявив, що після переходу Конгресу під контроль його партії демократи "виженуть Гегсета з міста".

Як Гегсет і Трамп відреагували на спробу імпічменту?

Сам міністр оборони назвав ініціативу щодо свого усунення "фарсом" і політичним шоу. Він наголосив, що всі військові операції США були законними.

Також Гегсет порівняв спробу імпічменту зі справами проти Трампа під час його першої президентської каденції. Зокрема, він згадав процедуру, пов'язану з телефонною розмовою американського президента з Володимиром Зеленським.

Дональд Трамп також публічно підтримав очільника Пентагону. У соцмережі Truth Social він поставив Гегсету оцінку "A з трьома плюсами" за захист від "ображеного, розлюченого, переможеного колишнього конгресмена".