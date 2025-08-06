У Польщі відбулася інавгурація нового президента. Кароль Навроцький 6 серпня склав присягу та змінив Анджея Дуду на посаді глави держави.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Associated Press. Церемонія проходила у Варшаві в будівлі Сейму під час засідання Національних зборів – спільної сесії Сейму й Сенату.

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Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі

Захід розпочався з виконання державного гімну, після чого маршал Сейму Шимон Головня запросив Навроцького до складання присяги. Він підтвердив, що волею народу Польща отримала нового лідера.

Вступаючи на посаду президента Республіки Польща волею народу, я урочисто клянуся, що залишатимуся вірним положенням Конституції, непохитно захищатиму гідність нації, незалежність і безпеку держави, і що благо батьківщини та процвітання її громадян завжди будуть моїм найвищим імперативом. Хай допоможе мені Бог,

– проголосив Навроцький.

Новий президент отримав бурхливі оплески, зокрема від депутатів правоконсервативної партії "Право і справедливість" (PiS). Серед присутніх були колишній президент Анджей Дуда з дружиною, прем’єр-міністр Дональд Туск, члени уряду та інші представники політичної еліти країни.

Після складення присяги Навроцький виступив з першою промовою перед парламентом. Упродовж дня на нього чекає низка офіційних заходів: у Королівському замку він отримає вищі державні нагороди – Орден Білого Орла та Орден Відродження Польщі, які традиційно вручаються кожному новообраному президенту.

Також Навроцький урочисто прибуде до президентського палацу разом із першою леді, де розпочне виконання обов’язків на новій посаді. Завершиться день церемонією біля могили Невідомого солдата на площі Юзефа Пілсудського, де новообраний глава держави отримає повноваження верховного головнокомандувача Збройних сил Польщі.