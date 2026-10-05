Індія шукає перемир'я у Чорному морі: Нью-Делі посилює роль у переговорах між Україною та Росією

Індія активізувала дипломатичні зусилля для досягнення перемир'я між Україною та Росією в акваторії Чорного моря. Нью-Делі прагне захистити власні торговельні інтереси та забезпечити безпеку цивільного судноплавства.

Як повідомляє видання Bloomberg, міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив про перехід країни від пасивної адвокації до прямого залучення у переговорний процес між Києвом та Москвою.

Що кажуть в Індії про посилення ролі в переговорах між Україною та Росією?

За словами очільника індійської дипломатії, Нью-Делі проводить паралельні консультації з обома сторонами конфлікту.

Головною метою цих контактів є гарантування безпеки цивільного судноплавства, забезпечення стабільного постачання енергоносіїв та взаємне утримання від атак.

Загибель моряків як поштовх до перемовин

Дипломатичний імпульс Нью-Делі отримав після липневих інцидентів у Чорному морі, під час яких загинули та зазнали поранень індійські моряки.

Після цього індійська сторона розпочала переговори з Києвом і Москвою щодо захисту морських шляхів.

Згодом переговорний трек розширився до питань відновлення експорту зерна й безпеки енергетичних об'єктів. Джайшанкар наголосив, що перебої з постачанням продовольства та добрив завдають непропорційного удару по країнах Глобального Півдня.

Ми ведемо переговори як з Росією, так і з Україною з цього приводу. Ми намагаємося бути корисними, починаючи з питання безпеки судноплавства в Чорному морі,

– зазначив міністр.

Водночас дипломат підкреслив відсутність будь-яких гарантій підписання підсумкової угоди. На його думку, навіть обмежені домовленості щодо незастосування сили у мореплавстві стануть позитивним кроком для глобальної безпеки.

Чотири дипломатичні ініціативи припинення вогню

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що Нью-Делі входить до чотирьох міжнародних партнерів, які представили свої пропозиції щодо часткового припинення вогню.

За оцінкою українського МЗС, саме індійський проєкт виявився найбільш вичерпним. Усі подані міжнародні ініціативи передбачають взаємне припинення ударів по об'єктах енергетики та гарантування вільного комерційного руху в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ООН та Туреччина також ініціювали консультації щодо відновлення безпечного судноплавства та захисту критичної інфраструктури, залучивши до обговорень США, Єгипет та Індію.