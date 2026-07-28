Ірак звинуватив Україну у "причетності до нападів" у країні: МЗС відкинуло заяви як бездоказові

Влада Іраку заявила про нібито причетність України до діяльності груп, затриманих за здійснення нападів на території країни. У Міністерстві закордонних справ України ці звинувачення назвали безпідставними та такими, що повторюють російські пропагандистські наративи.

Відповідні заяви зробили радник президента Іраку з питань національної безпеки Касім аль-Абуді та речник МЗС України Георгій Тихий.

Що заявили в Іраку стосовно "українського сліду" у нападі на місцеві групи?

Касім аль-Абуді сказав, що іракська розвідка встановила нібито зв'язок затриманих, яких підозрюють у нападі на місцеві групи, з Україною.

Ми заарештували обмежену кількість груп, які здійснювали напади на території Іраку та атакували кілька об'єктів. Під час допиту вони зізналися в роботі на Україну,

– сказав аль-Абуді.

Водночас він не уточнив, які саме об'єкти стали мішенню нападів, а також не повідомив, чи діяли ці групи за межами Іраку. Посадовець зазначив, що розслідування триває, і лише після його завершення влада зможе визначити відповідальних або офіційно висунути звинувачення будь-якій стороні.

Як відреагувало МЗС України на слова аль-Абуді?

У відповідь Міністерство закордонних справ України назвало заяви іракської сторони "безпідставними та бездоказовим". У відомстві наголосили, що до появи цих слів в ефірі телебачення Багдад не звертався до Києва дипломатичними каналами та не висловлював жодних претензій чи занепокоєнь.

Окрім того, речник МЗС зауважив, що немає жодних фактів або доказів таких звинувачень, що сам іракський посадовець визнав у своєму інтерв'ю.

Прикметно, що озвучені тези збігаються з наративами російської пропаганди, спрямованими на дискредитацію України та підрив її відносин із державами Близького Сходу. Не можна виключати, що цей епізод є наслідком зовнішнього інформаційного впливу або елементом скоординованої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на підрив українсько-іракського партнерства,

– заявив Георгій Тихий.

У міністерстві також закликали владу Іраку належним чином відреагувати на ситуацію та не допустити використання державних інституцій для поширення дезінформації, яка відповідає інтересам третіх сторін і шкодить двостороннім відносинам.