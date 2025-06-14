Іранська ракета влучила в будівлю ядерного дослідницького центру в Тель-Авіві, – ЗМІ

Рано-вранці 14 червня Іран запустив нову хвилю ракет по Ізраїлю. Одна з них влучила у ядерний дослідницький центр в Тель-Авіві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Al‑Mayadeen.

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Іран атакував Ізраїль 14 червня

Журналісти зазначили, що одна з іранських ракет влучила в ядерний дослідницький центр у Тель-Авіві. Про це повідомив Амір Мусаві – директор Центру стратегічних досліджень і міжнародних відносин.

Зауважимо, у Fox News повідомили, що іранські балістичні ракети уразили комплекс Кірія. Йдеться про штаб-квартиру Збройних сил Ізраїлю в Тель-Авіві.

Це ізраїльський аналог Пентагону – Кірія. І будівлю цього комплексу щойно вразили… Є значні пошкодження,

– сказав кореспондент.

Також зазначив, що протягом вечора близько 150 балістичних ракет Ірану були спрямовані на Ізраїль. Тегеран атакував, зокрема, житлові райони.

"Цілий квартал майже повністю знищено, стертий з карти. Рятувальники розгрібали завали, намагаючись виявити теплові сліди можливих тіл", – сказав журналіст.