Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Al-Mayadeen.

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Иран атаковал Израиль 14 июня

Журналисты отметили, что одна из иранских ракет попала в ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве. Об этом сообщил Амир Мусави – директор Центра стратегических исследований и международных отношений.

Заметим, в Fox News сообщили, что иранские баллистические ракеты поразили комплекс Кирия. Речь идет о штаб-квартире Вооруженных сил Израиля в Тель-Авиве.

Это израильский аналог Пентагона – Кирия. И здание этого комплекса только что поразили... Есть значительные повреждения,

– сказал корреспондент.

Также отметил, что в течение вечера около 150 баллистических ракет Ирана были направлены на Израиль. Тегеран атаковал, в частности, жилые районы.

"Целый квартал почти полностью уничтожен, стерт с карты. Спасатели разгребали завалы, пытаясь обнаружить тепловые следы возможных тел", – сказал журналист.