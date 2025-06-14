Іран анонсував "жорстокі та руйнівні атаки" на Ізраїль у найближчі години

Між Іраном та Ізраїлем продовжується конфлікт. Тегеран погрожує Тель-Авіву новими атаками.

Увечері 14 червня Ізраїль розпочав черговий обстріл Ірану. Під ударами перебувають іранський порт Бендер-Аббас та Тегеран, передає 24 Канал.

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Що відомо

Іран завдасть "жорстоких і руйнівних ударів" по Ізраїлю протягом кількох годин.

Про це повідомляє видання Clash Report із посиланням на іранське телебачення. Також зазначається, що сім'ї ізраїльського керівництва евакуюють у секретні місця. У школах скасовані заняття на весь тиждень.

Нагадаємо, що уночі 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану під назвою "Нація левів". Було завдано ударів по військових та ядерних об'єктах ворожої країни. Також було вбито десятки іранських високопосадовців та вчених-ядерників. Прем'єр Нетаньягу пояснив необхідність операції тим, що Тегеран дуже сильно наблизився до отримання власної ядерної зброї.

Увечері 13 червня Іран відповів Тель-Авіву, випустивши по ньому сотні ракет і дронів.