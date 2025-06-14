Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Як конфлікт між Ізраїлем та Іраном впливає на Україну

Володимир Зеленський вказав на наявність позитивних та негативних факторів. Він прокоментував наслідки загострення між Ізраїлем та Іраном для України, акцентуючи на трьох головних ризиках.

По-перше, удари, що сталися в регіоні, вже призвели до різкого зростання цін на нафту, що, за його словами, є негативним чинником для України.

Що для нас негативно, поки нема price cap. "Рускіє" посилюються за рахунок більших доходів від експорту нафти. Якщо будуть прайскепи, буде обмежена ціна, то, напевно, ризики зменшуються. Хоча хтось буде обходити й це. Тобто, повністю від ризиків ви не зможете піти,

– заявив він.

На його думку, цей фактор точно не допомагає Україні, тому "голос буде сильнішим" під час розмов з американською стороною щодо введення прайскепів та застосування санкцій проти енергетики Росії.

Президент зазначив, що найближчим часом він контактуватиме з американською стороною, зокрема з Дональдом Трампом, з цього приводу.

Водночас, за його словами, потрібен також детальний аналіз ударів ізраїльської армії по іранській оборонній індустрії, яка допомагає Росії вести війну.

"Якщо ми говоримо, що Іран союзник руських у постачанні зброї, то чи завдані серйозні удари по виробництву “шахедів” і ракет, інших спроможностей? Про це багато говорилося, і дійсно йшли перемовини Ірану з Росією. Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача “рускім” зменшиться. Це допомагає Україні", – додав він.

Утім, на його думку, безумовно, наслідком, коли загострюється ситуація на Близькому Сході, є збільшення допомоги Ізраїлю з боку США.

Ніхто не претендує на відносини Америки і Ізраїлю, але ми б хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це. А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні. І це факт. Тому що зменшення чи уповільнення - для нас, якщо чесно, одне і теж. Я думаю, що це три головні фактори,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський також додав, що, ймовірно, є і четвертий фактор, а саме – як себе буде поводити Росія, але президент сказав, що йому важко відповісти на це питання зараз.

Нагадаємо, що вранці 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну атаку по території Ірану. В межах операції під назвою "Rising Lion" ("Висхідний Лев") було завдано десятки авіаударів, головними цілями яких стали ядерні обʼєкти.