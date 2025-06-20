Чи можуть США вдарити по цілях в Ірані ядеркою: що пишуть ЗМІ та кажуть у Білому домі

У Білому домі спростували інформацію ЗМІ щодо нібито "неефективності" американської протибункерної бомби та можливості використання тактичної ядерної зброї по Ірану. Раніше припускалося, що ці типи зброї можуть застосувати для атаки по ядерному об'єкту у Фордо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian та журналістку Fox News Джакі Генріх.

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Що писала The Guardian про можливий удар по Ірану ядеркою

Видання опублікувало матеріал, у якому стверджувалося, що Дональд Трамп досі не ухвалив рішення щодо удару по ядерному об'єкту у Фордо в Ірані через нібито невпевненість у тому, що бомба GBU-57 вагою 13,6 тонни зможе гарантовано його знищити.

Зокрема, ефективність GBU-57 була предметом серйозних суперечок у Пентагоні від початку терміну Трампа, за словами двох американських оборонних чиновників. Співрозмовники також поінформували, що, можливо, лише тактична ядерна зброя може бути здатна знищити майданчик у Фордо через те, що він дуже глибоко розташований.

Газета також писала, що Трамп, швидше за все, не розглядає можливість використання тактичної ядерної зброї для удару по Фордо, і міністр оборони Піт Хегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн не озвучували цю можливість на зустрічах у Ситуаційній кімнаті Білого дому, про що повідомили два джерела, знайомі з цим питанням.

Представникам оборони також зазначили, що для повного знищення ядерного об'єкта у Фордо, який, за оцінками ізраїльської розвідки, опуститься на глибину до 91 метра, США, ймовірно, спочатку знадобиться "пом'якшити ґрунт" звичайними бомбами, а потім скинути тактичну ядерну зброю з бомбардувальника B2.

Водночас у виданні підкреслили, що Трамп все ще очікує, що загроза втручання США у конфлікт змусить Іран сісти за стіл переговорів.

Що відповіли у Білому домі про інформацію видання

Журналістка Fox News Джакі Генріх пізніше написала у соцмережі Х, що у Білому домі спростували інформацію, яку подала The Guardian.

Посадовець Білого дому сказав мені, що зміст цього матеріалу є неправдивим – що американські військові не сумніваються в ефективності бункерів у знищенні місця у Фордо, також заперечуючи, що будь-які варіанти (включно з тактичними ядерними боєприпасами) були зняті,

– зазначила вона.

В іншому домі журналістка уточнила, що Білий дім спростував звіт Guardian щодо "неоднозначної оцінки" Пентагона щодо ефективності протибункерних бомб GBU-57 і про те, що Трамп не розглядав можливість використання тактичної ядерної зброї, бо "не було представлено жодного ядерного варіанту".

"У Білому домі мені сказали, що нічого з цього не відповідає дійсності: військові впевнені, що бункерні бомби здатні впоратися з роботою, і жоден із варіантів не знято з розгляду", – додала вона.