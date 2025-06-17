Іран підготував ракети, щоб завдати ударів по базах США у разі залучення у війну, – NYT

Іран підготував ракети та інше військове обладнання для ударів по американських базах на Близькому Сході, якщо Сполучені Штати приєднаються до війни Ізраїлю проти них.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американських чиновників, які ознайомилися зі звітами розвідки, передає 24 Канал. Західні ЗМІ вже попереджали про відповідні можливі наміри з боку Вашингтона.

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Іран готується відповісти США

Іранські чиновники визнали, що ісламська республіка нападе на американські бази на Близькому Сході, починаючи з баз в Іраку у разі залучення у війну. У США зростають побоювання щодо ширшої війни, оскільки Ізраїль тисне на Білий дім.

За словами чиновників, якщо США приєднаються до ізраїльської кампанії та завдадуть удару по Фордо, ключовому іранському ядерному об'єкту, що підтримується Іраном, ополчення хуситів майже напевно відновить удари по кораблях у Червоному морі.

На їхню думку, проіранські ополчення в Іраку та Сирії, ймовірно, спробують атакувати американські бази там. Інші чиновники заявили, що у разі нападу Іран може почати мінувати Ормузьку протоку, що дозволить заблокувати військові кораблі США в Перській затоці.

Командувачі привели американські війська у стан підвищеної готовності на військових базах по всьому регіону, зокрема в Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданії та Саудівській Аравії. Сполучені Штати мають понад 40 000 військовослужбовців, розгорнутих на Близькому Сході,

– ідеться у статті.

Припускають, що Іран також атакуватиме будь-які американські бази, що знаходяться в арабських країнах, і візьме участь в атаці.

За словами американських чиновників, Ірану не знадобиться серйозна підготовка для нападу на американські бази в регіоні. Іранські військові мають ракетні бази в межах легкої досяжності для ураження від Бахрейну, Катару та ОАЕ.

До слова, CNN з посиланням на чиновника пише, що екстрена нарада Трампа з командою нацбезпеки у Білому домі завершилася. Американський президент мав ухвалити рішення щодо політики США щодо війни між Ізраїлем та Іраном.

Зазначали, що президент Дональд Трамп серйозно розглядає можливість залучення США до війни на Близькому Сході та здійснити атаку по ядерних об'єктах Ірану, особливо по його підземному заводу зі збагачення урану у Фордо.

Джей Ді Венс заявляв, що Трамп "виявив надзвичайну стриманість", зосередивши дії американських військових виключно на захисті громадян і військовослужбовців США. Він вважає, що Трамп "може вирішити, що потрібно вжити подальших заходів для припинення збагачення урану Іраном".