Іран пригрозив ударами по ОАЕ та Саудівській Аравії в разі "авантюрних дій" з боку США

Іран попередив США не вдаватися до нових ударів і заявив, що у разі американської атаки на іранські об'єкти відповість рішуче. Так, під прицілом Тегерану можуть опинитися нафтові родовища ОАЕ та Саудівської Аравії. Йдеться також про газові родовища у Катарі та Ізраїлі.

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Як Іран погрожує ОАЕ та Саудівській Аравії?

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі під час телефонних розмов із представниками Туреччини, Пакистану та Саудівської Аравії заявив, що будь-які "авантюрні дії" з боку США або Ізраїлю, а також участь інших країн регіону в таких діях матимуть для них "пропорційну відповідь".

Зі свого боку іранські медіа пригрозили ударами по енергетичній інфраструктурі Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару та Ізраїлю, якщо Вашингтон атакує відповідні об'єкти в Ірані.

Усе буде спалене дотла,

– заявило видання Nournews.

На тлі загострення наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман провів розмову з Дональдом Трампом і попросив роз'яснити плани США щодо Ірану.

Водночас Трамп заявив, що його переговорна команда, до якої входять Джаред Кушнер, Стів Віткофф і Марко Рубіо, все ще може домовитися з Тегераном.

До того ж, очільник Білого дому вирішив навіть відкласти удар по Ірану в разі, якщо сторони плідно працюватимуть над укладанням угоди. На таку пропозицію, за словами Трампа, пристав також Ізраїль.

Сталося таке після того, як буквально перед цим з'явилася інформація про підготовку США та Ізраїлю до нових руйнівних ударів по Ірану. "Ми завдамо їм дуже сильного удару, – заявляв Трамп. – У якийсь момент вони скажуть: "Ми більше не можемо цього витримувати". Атаки могли розпочатися вже цими вихідними.