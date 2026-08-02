До цього рішення, як зазначив американський президент, також приєднався Ізраїль. Відповідну заяву Трамп зробив у своїй соцмережі Truth Social.

За яких умов США не атакуватимуть Іран?

Очільник Білого дому наголосив, що США перебувають у повній бойовій готовності та мають безпрецедентний рівень військової потужності. Водночас Іран та інші країни регіону попросили Вашингтон відкласти удар, заявивши про досягнення певних домовленостей щодо майбутньої угоди.

Вона, за словами президента США, має передбачати негайне та повне відкриття Ормузької протоки, а також припинення ядерної загрози з боку Ірану.

З огляду на це, Трамп погодився скасувати атаку, якщо сторони зможуть оперативно укласти угоду, адже "це рішення відповідає інтересам усього світу, а також сприятиме виживанню, успішному розвитку та процвітанню Ірану". Ізраїль, за словами президента США, підтримує це рішення.

Усі мають негайно взятися до роботи, щоб довести справу до кінця,

– підкреслив Трамп.

Раніше Axios повідомляв, що наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман закликав Трампа утриматися від нових ударів по Ірану.

Варто нагадати, що буквально напередодні була інформація про те, що США та Ізраїль можуть розпочати нову масштабну кампанію ударів по Ірану. За даними джерел, під прицілом могли опинитися об'єкти енергетичної інфраструктури.

Трамп заявляв про намір завдати потужного удару, щоб змусити Тегеран припинити війну, яка триває вже майже пів року.

На тлі загострення посольства США в країнах регіону попередили громадян про можливі скасування авіарейсів, обмеження повітряного руху та інші перебої з поїздками.