Іран провів прямі переговори із США на тлі загострення з Ізраїлем, – Reuters

Спеціальний посланець США Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі кілька разів розмовляли телефоном з моменту початку Ізраїлем минулого тижня ударів по Ірану. Іранський та американський дипломати намагалися знайти дипломатичне розв'язання ситуації, що склалася.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Відповідну інформацію виданню повідомили троє дипломатів.

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Що відомо про переговори Ірану та США

За словами дипломатів, Аракчі заявив Віткоффу, що Тегеран не повернеться до переговорів, якщо Ізраїль не припинить свої атаки.

Співрозмовники видання наголосили, що переговори містили коротке обговорення пропозиції США, наданої Ірану наприкінці травня, яка має на меті створити регіональний консорціум зі збагачення урану за межами Ірану. Цю пропозицію Тегеран тоді відхилив.

Телефонні розмови цього тижня були найсуттєвішими прямими переговорами з моменту початку переговорів між сторонами у квітні,

– пише видання.