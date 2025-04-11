Іран хоче укласти зі США проміжну ядерну угоду: ЗМІ дізналися, які пункти вона включатиме

Іран на переговорах із США може запропонувати укласти проміжну угоду щодо ядерних питань, перш ніж продовжити обговорення "всеосяжної" угоди. В такий спосіб Тегеран намагається уникнути ескалації з Америкою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Скільки США дали часу Ірану на укладання ядерної угоди

За інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп встановив двомісячний термін для переговорів з Іраном щодо нової ядерної угоди, пригрозивши військовими ударами, якщо дипломатів провалиться.

США продовжують збільшувати свою військову присутність на Близькому Сході, і якщо угоду не вдасться укласти, Трамп може наказати завдати ударів по ядерних об'єктах Ірану, або дозволити зробити це Ізраїлю.

Водночас Тегеран вважає, що неможливо за два місяці укласти широку та складу угоду щодо ядерних питань. Тому Іран хоче отримати більше часу, уникнувши при цьому потенційної ескалації.

За словами Алі Ваез із Міжнародної кризової групи, такі тимчасові домовленості можуть стати проміжним етапом на шляху до остаточної угоди.

Що може передбачати проміжна угода між США та Іраном

За інформацією видання, тимчасова угода між США та Іранок може передбачати призупинення частини іранської активності зі збагачення урану, зменшення запасів збагаченого до 60% урану та надання інспекторам ООН більшого доступу до ядерних об'єктів Тегерана.

Експерти розповіли виданню, що ці кроки лише незначно затримають терміни створення Іраном ядерної бомби. Проте, за їхніми словами, проміжна угода могла б сприяти створенню довіри, необхідної для подальших переговорів щодо всеосяжної угоди.

Крім того, тимчасова угода може також передбачати продовження дії механізму "зворотного повернення", який був частиною ядерної угоди 2015 року. Вже в жовтні закінчується термін дії цього механізму, який запускає санкції Радбезу ООН проти Ірану, якщо Тегеран порушує умови угоди.

Ймовірно, у межах проміжної угоди Тегеран вимагатиме, щоб Трамп призупинив свою кампанію "максимального тиску" на іранську економіку. Однак невідомо, чи погодиться на це американський лідер.

Цього тижня адміністрація Трампа запровадила два раунди нових санкцій проти іранських компаній та осіб, пов'язаних з ядерною програмою та нафтовою промисловістю.

Також пропозиція Ірану щодо можливої проміжної угоди може лише посилити підозри та скептицизм в адміністрації Трампа щодо намірів іранських лідерів, і чи не намагаються вони виграти часи, не згортаючи свою ядерну програму.

Напередодні Трампа повідомив журналістам, що "трохи часу, але не так багато" для переговорів є.

Коли ви починаєте переговори, ви досить швидко розумієте, йдуть вони добре, чи ні,

– заявив президент США у середу, 9 квітня.

Зауважимо, що ключова вимога Трампа в тому, щоб Іран ніколи не зміг отримати ядерну зброю.

"Але якщо для цього знадобляться військові, ми залучимо військових. Ізраїль, очевидно, братиме активну участь – можливо, навіть очолить це. Але нами ніхто не керує. Ми робимо те, що хочемо", – наголосив американський лідер.

Нагадаємо, що після погроз Трампа Іран привів свою армію у стан бойової готовності. Тегеран також попередив сусідні країни про потенційні наслідки у разі, якщо вони допомагатимуть США.