Іран погрожує атакувати бази США, Британії та Франції на Близькому Сході, – ЗМІ

Іран погрожує атакувати американські, британські та французькі військові бази. Тегеран заявив, що вживе заходів, якщо західні країни допоможуть блокувати іранські удари по Ізраїлю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report та The Guardian.

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Як погрожує Іран

Іран попередив США, Велику Британію та Францію про атаки на їхні військові бази та кораблі, якщо вони допомагатимуть відбивати удари ракетами та безпілотниками у відповідь на атаку Ізраїлю, погрожуючи поширити війну.

Видання нагадує, що Дональд Трамп заявив, що США допоможуть захистити Ізраїль. Президент Франції Еммануель Макрон також заявив у п'ятницю, 13 червня, що його країна допоможе захистити Ізраїль від іранських ударів.

Водночас уряд Великої Британії заявив, що його збройні сили не надавали жодної військової допомоги Ізраїлю, оскільки прем'єр-міністр Кір Стармер наголосив на необхідності деескалації на Близькому Сході.

Тегеран прагне стримати Захід від підтримки оборони Ізраїлю в той час, коли більшість ракет і безпілотників, які він запускає по Ізраїлю, перехоплюються до того, як вони досягають своїх цілей,

– ідеться у матеріалі.

Нагадаємо, Іран протягом усієї ночі 14 червня атакував Ізраїль ракетами та дронами, вибухи чули в багатьох містах. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше три особи та понад 60 людей отримали поранення.