Іранська ракета влучила біля офісу Microsoft в Беер-Шеві: кадри пожежі поширили в мережі

Конфлікт на Близькому Сході не вщухає. Іран та Ізраїль продовжують обмінюватися авіаударами. У ніч проти 20 червня Тегеран вдарив балістикою поблизу технологічного парку в Беер-Шеві, де розташовано кілька компаній, зокрема Microsoft.

Фото та відео в мережі свідчать про те, що на місці прильоту спалахнули сильні пожежі, передає 24 Канал із посиланням на The Times of Israel та CNN.

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Біля офісу Microsoft влучила ракета

Ракета впала поруч із кількома багатоквартирними будинками, спричинивши займання кількох автомобілів. Також пошкоджено прилеглі житлові будинки.

На відео, опублікованому ізраїльською службою швидкої допомоги Magen David Adom, видно кілька осередків займання на вулиці поблизу технопарку, де розташований офіс Microsoft.

Приліт біля технологічного парку: дивіться відео

Пожежа біля офісу Microsoft: дивіться відео

За словами ізраїльської поліції, іранська балістика спричинила серйозні руйнування у місті. Magen David Adom повідомляє, що в результаті вибуху постраждало 5 людей. Люди зазнали травм від ударної хвилі, отруєння димом або пережили гострий стан стресу.

Рятувальники обстежують будівлі в пошуках поранених.

Ми швидко прибули на місце події великими силами – реанімаційними бригадами, швидкими, мотоциклами – і побачили густий дим, машини, що палають, та видимі руйнування однієї з будівель, а також пошкодження інших квартир,

– сказав парамедик MDA Двір Бен-Зеєв.

До речі, 19 червня внаслідок іранської атаки було пошкоджено головну лікарню Беер-Шеви – медичний центр "Сорока". Зазначимо, що Беер-Шева розташована в пустелі Негев, де розташована авіабаза ВПС Ізраїлю "Неватім".