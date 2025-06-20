Фото и видео в сети свидетельствуют о том, что на месте прилета вспыхнули сильные пожары, передает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel и CNN.

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Возле офиса Microsoft попала ракета

Ракета упала рядом с несколькими многоквартирными домами, вызвав возгорание нескольких автомобилей. Также повреждены близлежащие жилые дома.

На видео, опубликованном израильской службой скорой помощи Magen David Adom, видно несколько очагов возгорания на улице вблизи технопарка, где расположен офис Microsoft.

Прилет возле технологического парка: смотрите видео

Пожар возле офиса Microsoft: смотрите видео

По словам израильской полиции, иранская баллистика вызвала серьезные разрушения в городе. Magen David Adom сообщает, что в результате взрыва пострадали 5 человек. Люди получили травмы от ударной волны, отравления дымом или пережили острое состояние стресса.

Спасатели обследуют здания в поисках раненых.

Мы быстро прибыли на место происшествия большими силами – реанимационными бригадами, скорыми, мотоциклами – и увидели густой дым, горящие машины и видимые разрушения одного из зданий, а также повреждения других квартир,

– сказал парамедик MDA Двир Бен-Зеев.

К слову, 19 июня в результате иранской атаки была повреждена главная больница Беэр-Шевы – медицинский центр "Сорока". Отметим, что Беэр-Шева расположена в пустыне Негев, где расположена авиабаза ВВС Израиля "Неватим".