В нем говорилось о двух критических угрозах со стороны Тегерана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Что побудило Израиль начать операцию против Ирана

Первый ключевой момент касался обогащенного урана, который Иран скрыл от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Часть этой информации уже фигурировала в публичных отчетах, в частности – о том, что после официального свертывания ядерной программы в 2003 году иранские специалисты продолжали секретные исследования и накопили материалы с непонятным уровнем обогащения.

Второй аспект касался данных о запланированной встрече иранских ученых-ядерщиков с командованием ракетных войск Ирана и активизация группы ученых, созданной ориентировочно шесть лет назад. По данным Моссада, в конце прошлого года они существенно активизировали разработки, и была запланирована встреча этой группы с руководством Воздушных сил Ирана. В Израиле расценили это как подготовку к размещению ядерных боеголовок на баллистических ракетах.

Именно эта координация между учеными и военными могла стать "точкой невозврата", то есть началом открытой реализации ядерной программы военного назначения.

The Economist уточняет, что не все западные страны, которым передали доклад, соглашаются с выводами Израиля о необратимости ядерной угрозы. В то же время источники издания предполагают, что президент США Дональд Трамп мог частично изменить риторику и принятие решений именно под влиянием израильской аналитики.