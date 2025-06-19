Судьба некоторых высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции остается неясной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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Как Израиль уничтожил ключевых командиров Ирана

Прошла почти неделя с начала атак Израиля по Ирану, а судьба ряда командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) до сих пор неизвестна. Среди них – глава спецподразделения "Аль-Кудс" Эсмаил Гаани, командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири и глава ополчения "Басидж" Голамреза Солеймани. Их длительное отсутствие в публичном пространстве вызывает подозрения относительно возможного ранения или гибели.

С начала боевых действий они не делали никаких публичных заявлений и не появлялись на публике, хотя обычно были одними из самых активных голосов режима. Более того, некоторые должности в командном составе КСИР остаются вакантными, что может свидетельствовать о кадровом кризисе, вызванном потерями.

Израильская сторона сообщила о по меньшей мере 20 ликвидированных старших офицеров. Иран, в свою очередь, признает примерно половину этих потерь, воздерживаясь от огласки деталей. Там также до сих пор не организовали ни одной публичной церемонии захоронения погибших командиров.