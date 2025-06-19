Военное вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана может состояться на выходных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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США могут вскоре ударить по Ирану

По словам одного из информаторов, несколько федеральных ведомств уже начали подготовку к вероятной атаке. Она, вероятно, может состояться уже в выходные.

Особого напряжения добавило попадание иранской ракеты в израильский медицинский центр Soroka – к счастью, люди получили лишь легкие ранения, поскольку отделение было эвакуировано заранее. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Иран заплатит "полную цену" за этот удар.

Президент Дональд Трамп, свою очередь, публично заявил, что рассматривает возможность присоединения США к ударам.

Израиль тем временем усиливает атаки по Ирану

Израиль тем временем активизировал удары по стратегическим и правительственным объектам в Иране, в том числе по старому ядерному реактору возле города Арак.

Арак уже давно находится в центре внимания международного сообщества из-за его потенциальной роли в производстве плутония, который потенциально может быть использован в будущем производстве ядерного оружия, если будут разработаны возможности переработки. Регион Арак-Хондаб, расположенный в центральном Иране, сам по себе имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположена одна из важнейших атомных инфраструктур страны.

Европейские акции и фьючерсы на американские товары несколько снизились из-за геополитической неопределенности и опасений относительно инфляционного влияния высоких цен на сырую нефть. Цена на нефть Brent выросла на 1,2%, торгуясь выше 77 долларов за баррель.

Дипрадник президента ОАЭ Анвар Гаргаш призвал стороны вернуться к диалогу и спрогнозировал, что этот конфликт будет иметь далеко идущие последствия для обеих стран. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран "остается преданным дипломатии" и не стремится к ядерному оружию. В Женеве в пятницу он должен встретиться с министрами иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, а дальше отправиться в Стамбул на экстренную сессию Организации исламского сотрудничества. Запланировано проведение специальной сессии, посвященной войне между Израилем и Ираном.

Трамп колеблется

Трамп тем временем меняет тон: еще неделю назад он призывал к переговорам, а сейчас заявляет, что имеет "идеи относительно того, что делать", и что он предпочитает принять "окончательное решение за секунду до его наступления", поскольку ситуация нестабильна. Влияние на него оказывают союзники, которые объясняют, что Иран уже на грани создания ядерного оружия. Особенно активным в этом является сенатор Линдси Грэм, с которым Трамп имел несколько телефонных звонков.

Несмотря на то, что МАГАТЭ не выявило подтверждений целенаправленных усилий Ирана по созданию ядерного оружия, глава агентства Рафаэль Гросси предупредил, что ни одна другая страна не обогащает уран до такого уровня, как Иран.