Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Готовы ли Соединенные Штаты ударить по Ирану

По словам лиц, знакомых с ходом обсуждений, Дональд Трамп заявил, что США стоит нанести удар по Ирану только в том случае, если бомба гарантированно уничтожит установку по обогащению урана на объекте в Фордо.

Хотя Трампу объяснили, что бомба GBU-57 весом 13,6 тонны может уничтожить объект, он остается не до конца убежденным и пока не дает разрешения на удар. В то же время президент ожидает, что угроза силового вмешательства США заставит Иран пойти на переговоры.

Отмечается, что эффективность GBU-57 обсуждается в Пентагоне еще с начала первой каденции Трампа. Двое информированных военных чиновников рассказали, что только тактическое ядерное оружие могло бы разрушить Фордо полностью, ведь объект расположен глубоко под землей.

Трамп не рассматривает возможность использования тактического ядерного оружия против Фордо, и министр обороны Пит Гегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн не обсуждали эту возможность на встречах в ситуационной комнате Белого дома,

– отметили источники издания.

В Агентстве по сокращению военной угрозы считают, что для полного уничтожения объекта в Фордо США пришлось бы сначала "смягчить" почву обычными бомбами, а затем нанести удар тактической ядерной бомбой с бомбардировщика B-2. Этот сценарий Трамп, однако, не рассматривает.

По предварительным оценкам, даже успешное применение GBU-57 лишь отсрочит иранскую ядерную программу на несколько лет, но не остановит ее окончательно.