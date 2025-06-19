Конфликт между Ираном и Израилем грозит окончательным крахом международного порядка и тянет США в новую ловушку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на редакционную коллегию газеты Le Monde.

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США могут втянуть в ловушку на Ближнем Востоке

Le Monde пишет, что сейчас как никогда необходимо напомнить о важности международного права. Впрочем, сейчас оно нарушается с обеих сторон, и это показывает то, что превентивная война не более законна, чем односторонняя смена режима, навязанная внешней силой.

"США первыми растоптали этот принцип в 2003 году, когда вторглись в Ирак под предлогом наличия там оружия массового уничтожения – ложь, финансировавшаяся государством. Затем Владимир Путин воспользовался этой возможностью, сначала в Грузии, а затем в Украине", – добавляют там.

Речь идет не только о необходимости в общих правилах, чтобы не допустить возвращения к миру, разделенного на сферы влияния, где народы подчинены господствующим государством, хотя это не мешает отдаленным регионам становиться местом столкновений великих держав.

Отмечается, что Дональд Трамп мог бы сыграть главную роль в вопросе Ирана, учитывая его давно провозглашенную неприязнь к военным авантюрам, то есть позицию, которая в значительной степени отличает его от других республиканцев.

Впрочем, вместо того, чтобы взять на себя инициативу, президент ведущей военной державы мира сейчас выглядит пешкой в руках Беньямина Нетаньяху, так же как и в руках Владимира Путина в войне в Украине.

Трамп заявил, что его успех будут оценивать "по войнам, которые мы завершаем – и, возможно, еще больше по тем, в которые мы никогда не вступим". Однако, поддерживая израильского премьер-министра, он рискует быть втянутым в очередную кровавую ловушку для США на Ближнем Востоке,

– резюмировали в издании.

К слову, в Bloomberg со ссылкой на источники сообщали, что чиновники США готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. Существует вероятность, что его нанесут уже в эти выходные, 21 – 22 июня, но ситуация может измениться.