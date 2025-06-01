14 червня, 11:31
Іран заявляє про обвалення багатоповерхівки після удару Ізраїлю: є понад 60 жертв, зокрема діти
Іранські ЗМІ повідомляють про загибель 60 людей під час обвалення в житловому комплексі "Шахид Чамран Таун" у Тегерані. Зазначається, що впала частина 14-поверхового будинку.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на іранський державний телеканал Press TV.
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20 дітей вважаються загиблими
Удар по багатоповерхівці стався у п'ятницю, 13 червня. У ньому мешкали іранські вчені та військові.
Серед 60 жертв є 20 дітей. Наразі знайдено 10 тіл.
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