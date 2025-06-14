Можуть повстати: велика кількість іранців ненавидить режим і підтримує Ізраїль

Метою атаки Ізраїля на Іран було запобігання реалізації ядерної програми Тегерану. Проте Беньямін Нетаньягу може досягти ще однієї важливої цілі – зруйнувати ісламський режим в Ірані. До того ж переважна більшість населення країни очікує цього.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів політолог та соціолог Ігор Ейдман, зазначивши, що в Ірані є підготовлений "ґрунт" для повалення влади аятол. Також напередодні операції 13 червня Ізраїль ввів оману ЗМІ та політичних коментаторів, щоб дезінформувати іранську владу та ізраїльську громадськість щодо того, що атаки на Іран нібито не буде.

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Режим внутрішньо слабкий

Ейдман зауважив, що принципово важливо, щоб Ізраїль повалив саме режим мул в Ірані. Інакше всі його перемоги будуть лише тактичними та ні до чого не призведуть. А Іран продовжить свою ядерну програму.

Руйнація режиму аятол, на його думку, має бути головною ціллю Ізраїля, яка є досяжною на цей час. Не тільки тому, що він у воєнно-тактичному плані продемонстрував повну перевагу, але й тому, що, як і багато диктаторських режимів, в Ірані він – внутрішньо слабкий.

Переважна більшість населення країни у великих містах, представники середнього класу, більш-менш освічені іранці страшенно ненавидять ісламський режим,

– наголосив політолог.

В Німеччині, зокрема, мешкає багато емігрантів з Ірану. Причому не тільки політичних, але й звичайних економічних емігрантів з Ірану, які в Німеччині працюють у дитсадках, школах, лікарнях, у сфері обслуговування.

З багатьма з них я спілкувався. Вони розповідають, що всі світські люди в Ірані ненавидять режим аятол. Багато хто з них готовий до активних протестів,

– підкреслив соціолог.

До речі, ізраїльські спецслужби, за його словами, так ефективно борються з Іраном і фактично хазяйнують на іранських вулицях тільки тому, що велика кількість іранців їм допомагають. На відміну від представників інших ісламських народів, багато іранці з симпатією ставляться до Ізраїля.

Також жителі Ірану у найменшій мірі релігійні порівняно, наприклад, з турками та курдами. Напевно, на його думку, так відбувається, тому що їх "перегодували" релігією та нав'язуванням жахливих вимог, особливо до жінок.

Тому Іран може вибухнути, якщо Ізраїль грамотно почне ліквідовувати інструменти насильства в Ірані, зокрема Корпус вартових Ісламської революції,

– впевнений Ігор Ейдман.

Тому, на його думку, іранці, скориставшись слабкістю влади і розгромом цих інструментів, можуть знову повстати та змісти цей режим.

Нагадаємо, що 13 червня Ізраїль розпочав атаку на Іран, завдавши удару по ядерних об'єктах та ліквідувавши низку представників військово-політичної верхівки країни.

У відповідь Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. Одна з іранських ракет влучила в житлову зону в місті Рішон-ле-Ціон, що розташоване на південь від Тель-Авіва. Також сталося влучання у ядерний дослідницький центр в Тель-Авіві.