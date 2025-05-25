FT назвало останню велику країну НАТО, яка не підтримала вимогу США збільшити витрати на оборону

Іспанія залишається останньою великою країною НАТО, яка ще не приєдналася до плану НАТО оголосити про наміри витрачати 5% ВВП на оборону до 2032 року.

Таку мету, як відомо, раніше встановив американський президент Дональд Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Іспанія досі не підтримала вимогу Трампа

Президент США Дональд Трамп вимагає від країн НАТО досягти оборонних витрат у 5% від ВВП, він тиснув з цього приводу на Альянс ще під час першого президентського терміну. В інакшому випадку, як погрожує Трамп, вони втратять захист США.

Наразі, за словами співрозмовників видання, Мадрид перебуває під тиском, щоб дозволити країнам НАТО на зустрічі міністрів оборони в Брюсселі 5 червня оголосити про плани виконати нове зобов’язання щодо оборонних витрат.

Дипломати намагаються забезпечити одностайну підтримку цієї ідеї серед держав НАТО перед самітом в Гаазі 24 червня. Багато хто сподівається, що там Трамп оцінить обіцянки про збільшення витрат і підтвердить гарантії безпеки США для Європи.

Утім, Financial Times, посилаючись на джерела, пише, що Іспанія ще не підтвердила, що підтримає зобов'язання про 5%, заявили посадовці. Це може заблокувати одностайну заяву, підірвати єдність НАТО й ускладнити підготовку до саміту в Гаазі.