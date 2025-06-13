Ізраїль на точці незворотності й не має іншого вибору, – командувач Генштабу Замір

Ізраїль почав нову операцію проти Ірану через те, що країна не має часу чекати й повинна оборонятися вже сьогодні. Армія готова рішуче відповідати на всі виклики.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву командувача генерального штабу армії Ізраїлю Еяля Заміра.

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Для чого армія Ізраїлю розпочала операцію проти Ірану

Ізраїль вдарив по ядерних об'єктах, що належать Ірану, у п'ятницю, 13 червня. Таку операцію армія країни вирішила провести саме зараз, адже Генштаб вважає, що зараз той час, коли Ізраїлю потрібно боротися за своє існування.

Я попереджаю, що кожен, хто спробує кинути нам виклик, заплатить високу ціну. Ми вступаємо в цю операцію разом з однією метою – забезпечити безпечніше майбутнє для держави Ізраїль та її цивільного населення, об’єднаними зусиллями та вірою ми переможемо,

– йдеться в заяві Заміра.

Удари по військових об'єктах Ірану чітко контролюються з операційної кімнати Повітряних сил Ізраїлю. Керівник війська додав, що "країна перебуває на межі неповернення", а ця операція здійснюється для забезпечення її майбутнього.

Удари по ядерних загрозах іранського режиму Ізраїль назвав "Висхідний лев". Військо Ізраїлю зробило перший крок до протидії "екзистенційній загрозі з боку ворога, який прагне знищення".

"Ми розпочали цю операцію, тому що настав час, ми знаходимося на межі незворотності. Ми не можемо дозволити собі чекати на інший час для операції, у нас немає іншого вибору", – зауважує начальник Генштабу Ізраїлю.

Армія країни вчиться на історії та знає, що коли ворог намагається їх знищити, солдати не повинні закривати на це очі.

Еяль Замір обіцяє, що операція проти Ірану проводиться відповідно до виправданих оперативних потреб. Рішення щодо атак та подальших дій війська ухвалюються з урахуванням серйозності ситуації.

Цивільні люди Ізраїлю, я не можу обіцяти абсолютного успіху – іранський режим спробує напасти на нас у відповідь, очікувані втрати будуть відрізнятися від тих, до яких ми звикли. Армія оборони Ізраїлю готова захищати ізраїльський внутрішній фронт, і я прошу вас бути відповідальними за себе, за свої родини та свої громади та слухати інструкції,

– говорить начальник Генштабу.

Він також додав, що армія готувала операцію проти ядерного арсеналу ворога давно. Від громадян військові очікують підтримки. Десятки тисяч солдатів готові обороняти кордони Ізраїлю. Замір говорить, що нація єврейського народу знову виступає за життя, але тепер з армією, яка не має аналогів – зі своїми технологіями, оперативними засобами та методами.