Ізраїль міг знищити завод з виробництва "Шахедів" в іранському Ісфагані

Ізраїль продовжує завдавати ударів по військових об'єктах на території Ірану. Повідомляється, що ізраїльські військові могли влучити по заводу з виробництва "Шахедів".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що відомо про удар по заводу "Шахедів" в Ірані

ЗМІ пишуть, що ізраїльський авіаудар, попередньо, знищив іранський завод з виробництва безпілотників в Ісфагані. Ймовірно, мовиться про підприємство, що виробляло ударні дрони-камікадзе типу "Шахед".



Ймовірні наслідки атаки по заводу в іранському Ісфагані 15 червня / Фото з соціальних мереж

У мережі також поширюють відео з моментом удару по заводу. На кадрах можна побачити, як стався сильний вибух, після чого у небо піднялося багато диму та будівельного сміття.

Момент вибуху в Ісфагані: дивіться відео

Цікаво, що 15 червня невідомі безпілотники також атакували завод, причетний до виробництва "Шахедів", у російській Єлабузі. На місці удару фіксують задимлення.

До слова, раніше Армія оборони Ізраїлю підтверджувала, що завдала удару по ядерному об'єкту поблизу міста Ісфаган в Ірані, де відбувався процес реконверсії збагаченого урану. ЦАХАЛ ліквідував об'єкт з виробництва металевого урану, інфраструктуру для реконверсії, лабораторії та додаткову інфраструктуру.