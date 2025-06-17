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Геополітика Близький Схід МАГАТЕ виявило сліди ударів по залах збагачення урану на ядерному об'єкті в Натанзі
17 червня, 22:41
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МАГАТЕ виявило сліди ударів по залах збагачення урану на ядерному об'єкті в Натанзі

Владислав Кравцов
Основні тези
  • МАГАТЕ виявило сліди ударів по підземних залах для збагачення урану на ядерному об'єкті в Натанзі в Ірані, проаналізувавши супутникові знімки після атак 13 червня.
  • Про зміни на ядерних об'єктах в Ісфагані та Фордо не повідомляється.

МАГАТЕ знайшло ознаки ударів по підземних залах для збагачення урану по одному з ядерних обʼєктів в Ірані. Мовиться про майданчик, що розташований в районі Натанза.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис МАГАТЕ у соцмережі Х.

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Що кажуть у МАГАТЕ про сліди ударів по об'єкту в Ірані

В МАГАТЕ заявили, що на ​​основі аналізу супутникових знімків високої роздільної здатності, зібраних після атак 13 червня, було виявило додаткові елементи, які вказують на прямі атаки по підземних цехах збагачення урану на ядерному об'єкті в Натанзі. 

В Ісфагані та Фордо про зміни не повідомляється.

До слова, 13 червня Ізраїль атакував ядерний об'єкт у Натанзі. Речник ЦАХАЛ заявив про завдання "значної шкоди найбільшому об'єкту збагачення ядерного урану" в Ірані.

Пізніше в Армії оборони Ізраїлю також підтвердили, що ізраїльські військові завдали удару по ядерному об'єкту поблизу міста Ісфаган. Там відбувався процес реконверсії збагаченого урану.

ЗМІ також писали й про атаку ядерного майданчика у Фордо 13 і 16 червня. Під час останнього обстрілу там нібито було чутно вибухи та стався землетрус магнітудою 2,5