МАГАТЕ виявило сліди ударів по залах збагачення урану на ядерному об'єкті в Натанзі
- МАГАТЕ виявило сліди ударів по підземних залах для збагачення урану на ядерному об'єкті в Натанзі в Ірані, проаналізувавши супутникові знімки після атак 13 червня.
- Про зміни на ядерних об'єктах в Ісфагані та Фордо не повідомляється.
МАГАТЕ знайшло ознаки ударів по підземних залах для збагачення урану по одному з ядерних обʼєктів в Ірані. Мовиться про майданчик, що розташований в районі Натанза.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис МАГАТЕ у соцмережі Х.
До теми Трамп розглядає можливість удару США по Ірану, – Axios
Що кажуть у МАГАТЕ про сліди ударів по об'єкту в Ірані
В МАГАТЕ заявили, що на основі аналізу супутникових знімків високої роздільної здатності, зібраних після атак 13 червня, було виявило додаткові елементи, які вказують на прямі атаки по підземних цехах збагачення урану на ядерному об'єкті в Натанзі.
В Ісфагані та Фордо про зміни не повідомляється.
До слова, 13 червня Ізраїль атакував ядерний об'єкт у Натанзі. Речник ЦАХАЛ заявив про завдання "значної шкоди найбільшому об'єкту збагачення ядерного урану" в Ірані.
Пізніше в Армії оборони Ізраїлю також підтвердили, що ізраїльські військові завдали удару по ядерному об'єкту поблизу міста Ісфаган. Там відбувався процес реконверсії збагаченого урану.
ЗМІ також писали й про атаку ядерного майданчика у Фордо 13 і 16 червня. Під час останнього обстрілу там нібито було чутно вибухи та стався землетрус магнітудою 2,5.