Щоб запобігти "ядерному голокосту", – Нетаньягу про те, чому завдав авіаударів по Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що завдав ударів по Ірану, щоб запобігти "ядерному голокосту". Він стверджував, що в його уряду є розвідувальні дані про те, що Ірану залишалося декілька місяців до розробки початкової ядерної зброї.

Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Нетаньягу висловився про удари по Ірану

Нетаньягу заявив, що "ми мусили діяти". Глава ізраїльського уряду сказав, що "це було останнє слово, і ми діяли.. щоб врятувати себе, але також… щоб захистити світ від цього підбурювального режиму".

Інформація, яку ми отримали та якою поділилися зі Сполученими Штатами, була абсолютно чіткою: вони працювали над секретним планом створення уранової зброї, вони просувалися дуже швидко, вони мали створити випробувальний пристрій і, можливо, перший пристрій протягом місяців, і точно менше ніж за рік,

– зазначив ізраїльський політик.

Нетаньягу зазначив, що "це те, з чим ми ніяк не можемо змиритися".

У нас не буде другого голокосту, ядерного голокосту. У нас вже був один, у попередньому столітті – єврейська держава не дозволить, щоб голокост був скоєний проти єврейського народу. Цього не станеться,

– сказав премʼєр Ізраїлю.

Він також стверджував, що його країна бачила достатньо збагаченого урану для дев'яти бомб.

"Їм потрібно було лише перетворити їх на зброю. Ми цьому запобігли", – сказав політик.

Він відповів на запитання, чи є зміна режиму серед його цілей в Ірані, зазначивши, що "це, безумовно, може бути результатом, оскільки іранський режим дуже слабкий".

Додамо, що Нетаньягу розповів, наскільки Ізраїль завдав шкоди ядерному потенціалу Ірану станом на сьогодні.

Я думаю, що ми їх досить сильно відштовхнули. Я думаю, що вони були повністю здивовані,

– сказав він.

Він додає, що Ізраїль забезпечив собі "вільну автомагістраль до Тегерана", маючи на увазі повітряну перевагу ізраїльських ВПС з п'ятниці.

"Тепер ми можемо вражати потрібні нам цілі в Тегерані та в інших місцях", – сказав Нетаньягу.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав масштабну повітряну атаку по території Ірану у ніч на 13 червня. Відтоді атаки між країнами не вщухають.