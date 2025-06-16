У ніч проти 16 червня ВПС Ізраїлю здійснили кілька хвиль авіаударів, уразивши приблизно 100 військових цілей у центральному Ірані, зокрема в районі Ісфахану, передає 24 Канал із посиланням на ЦАХАЛ.

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Третина ракетних установок знищена

У ході ударів близько 50 винищувачів і літаків ідентифікували та знищили склади з ракетами, пускові установки ракет "земля – земля", які були готові до запуску по Ізраїлю, а також командні пункти, де готувалися пускові групи.

Понад 20 ракет було знищено одночасно за кілька хвилин до їхнього запуску по ізраїльському тилу.

Під час одного з ударів, коли в реальному часі було виявлено пускову групу, що готувалася до запуску ракет "земля – земля" по Ізраїлю, ВПС Ізраїлю ліквідували цю групу та знищили ракети.

З початку операції було знищено понад 120 пускових установок, тобто третину всіх пускових установок іранського режиму.

До слова, ізраїльські військові могли влучити по заводу з виробництва "Шахедів" в Ірані, що може вплинути на спроможності Тегерана постачати дрони Росії.