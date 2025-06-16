В ночь на 16 июня ВВС Израиля совершили несколько волн авиаударов, поразив примерно 100 военных целей в центральном Иране, в частности в районе Исфахана, передает 24 Канал со ссылкой на ЦАХАЛ.

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Треть ракетных установок уничтожена

В ходе ударов около 50 истребителей и самолетов идентифицировали и уничтожили склады с ракетами, пусковые установки ракет "земля – земля", которые были готовы к запуску по Израилю, а также командные пункты, где готовились пусковые группы.

Более 20 ракет было уничтожено одновременно за несколько минут до их запуска по израильскому тылу.

Во время одного из ударов, когда в реальном времени было обнаружено пусковую группу, которая готовилася к запуску ракет "земля – земля" по Израилю, ВВС Израиля ликвидировали эту группу и уничтожили ракеты.

С начала операции было уничтожено более 120 пусковых установок, то есть треть всех пусковых установок иранского режима.

К слову, израильские военные могли попасть по заводу по производству "Шахедов" в Иране, что может повлиять на способности Тегерана поставлять дроны России.