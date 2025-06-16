Поэтому удары от Израиля действительно могут повлиять на способности Ирана. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что в то же время этот завод – не единственный в стране.

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Станет ли меньше теперь дронов у россиян

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что все производство беспилотников есть именно в Иране, то есть Россия получает готовый продукт и может просто переклеить название на самом БпЛА.

Однако пока неизвестно, насколько разрушен завод в Иране. Сооружение могло быть повреждено извне, но не под землей, где есть основная часть завода. Кроме того, неизвестно, были ли там в момент прилета пусковые установки к "Шахедам".

Этот завод – не единственный в Иране. Их есть несколько, просто этот самый известный. Однако судить о способности Ирана отвечать на удары и оценивать реальное состояние разрушений сейчас сложно.

Вероятное уничтожение завода действительно повлияет на поставки в Россию "Шахедов" и другого оружия. Однако я сомневаюсь, что России полностью теперь нужно полагаться на свой ресурс. Темп поставок упадет, но не остановится,

– подчеркнул он.

К слову, страна-агрессор активизировала атаки по Украине – теперь она запускает дроны на больших высотах, которые не могут сбить пулеметы. Россия концентрирует удары на отдельных целях вместо распыленных атак.