Тому удари від Ізраїлю справді можуть вплинути на спроможності Ірану. Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що водночас цей завод – не єдиний в країні.

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Чи поменшає тепер дронів у росіян

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що усе виробництво безпілотників є саме в Ірані, тобто Росія отримує готовий продукт і може просто переклеїти назву на самому БпЛА.

Однак поки невідомо, наскільки зруйнований завод в Ірані. Споруда могла бути пошкоджена ззовні, але не піл землею, де є основна частина заводу. Крім того, невідомо, чи були там в момент прильоту пускові установки до "Шахедів".

Цей завод – не єдиний в Ірані. Їх є декілька, просто цей найвідоміший. Однак судити про спроможності Ірану відповідати на удари та оцінювати реальний стан руйнувань зараз складно.

Ймовірне знищення заводу справді вплине на постачання до Росії "Шахедів" та іншої зброї. Однак я сумніваюсь, що Росії повністю тепер потрібно покладатись на свій ресурс. Темп постачання впаде, але не зупиниться,

– наголосив він.

До слова, країна-агресорка активізувала атаки по Україні – тепер вона запускає дрони на більших висотах, які не можуть збити кулемети. Росія концентрує удари на окремих цілях замість розпорошених атак.