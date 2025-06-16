Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Видання проаналізувало різні заяви про наслідки атаки на Натанз.

Дивіться також Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами: що відомо на цей момент

Які пошкодження є на ядерному заводі в Натанзі

За словами посадовця з Ізраїлю, на об'єкті в іранському Натанзі помітні "ознаки" того, що зруйновано його підземну частину. Саме там Іран працює над збагаченням урану, тому інфраструктура під землею – два великі підземні зали з центрифугами – дуже захищена. Однак в Ізраїлі впевнені, – ця частина заводу обвалилася.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі теж прозвітував про атаку на один з найбільших ядерних об'єктів в Ірані. За інформацією Агентства, завод зазнав лише поверхневих пошкоджень. Але руйнування помітні лише на 60% будівлі. Інші 40%, ймовірно, не ушкоджені. Центрифуги також можуть бути побиті – всередині заводу є радіологічне та хімічне забруднення, але там ситуація контрольована й підземні цехи неушкоджені.

Гроссі заявив, що після першої атаки на об'єкт "додаткових пошкоджень" там не було, тож підземний каскадний зал швидше за все вцілів.

Центрифуги, за словами Гроссі, могли постраждати через відсутність на заводі електроенергії. Точної інформації щодо наслідків атаки по об'єкту в Натанзі досі немає. Поверхневі ушкодження можна розгледіти лише на супутникових знімках.

Видимі пошкодження на заводі в Натанзі / Супутниковий знімок, наданий CNN

Нагадаємо, в іранському Фордо теж були пошкодження внаслідок атак Ізраїлю, але вони сталися за межами заводу. Супутники зафіксували дещо зруйновану підпірну стіну на схилі гори.