Він зазнав серйозних руйнувань, усередині зафіксовано забруднення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian та допис МАГАТЕ в X.

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Спостерігається забруднення усередині об'єкта

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що завод в Натанзі знищений до 60%.

Він додав, що всередині об'єкта спостерігається радіологічне та хімічне забруднення, але ситуація контрольована. За словами Гроссі, жодних ознак, що атака вплинула на підземні цехи збагачення в Натанзі, немає, але можуть бути пошкоджені центрифуги.

Рівень радіації за межами об'єкта в Натанзі залишився без змін. Тип радіоактивного забруднення всередині об'єкта, переважно альфа-частинки, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів,

– заявив глава МАГАТЕ.

Нагадаємо, що увечері 13 червня Ізраїль також вдарив по іранському ядерному об'єкту у Фордо. Там пролунали два гучні вибухи.