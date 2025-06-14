Ізраїль завоював повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерана, – ЦАХАЛ

Речник Армії оборони Еффі Дефрін повідомив, що Ізраїль фактично отримав повітряну перевагу над Іраном на його ж території. Понад 70 винищувачів брали участь у нічній операції в Тегерані.

Було успішо уражено понад 40 цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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ЦАХАЛ заявляє про повітряну перевагу над Іраном

За словами речника Армії оборони Ізраїлю Еффи Дефрін, Ізраїль фактично має повітряну перевагу над іранською столицею – Тегераном. Понад 70 ізраїльських винищувачів брали участь в операції проти Ірану.

Вони успішно уразили понад 40 об'єктів, зокрема системи ППО та пов'язані з ними засоби. Загалом винищувачі та безпілотники літали над Тегераном близько 2,5 годин.

Тегеран більше не захищений, столиця піддається ударам Ізраїлю,

– зазначив він.

Нагадаємо, в Ірані підтвердили удар Ізраїля по ядерному об'кту у Фордо, але запевнили, що пошкодження там незначні. У Фордо є підземний завод зі збагачення урану. ЗМІ пишуть, що він розташований на глибині кількох сотень метрів. Він розашований приблизно за 150 кілометрів від Тегерана.