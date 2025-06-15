Ізраїль не виключає сценарію, за якого може ліквідувати верховного лідера Ірану Хаменеї, – WSJ

Ізраїль не відкидає можливість фізичного усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Це може бути одним із варіантів протидії ядерної загрози з боку Тегерану.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Як Ізраїль розглядає варіант усунення Хаменеї

Ізраїльський чиновник зазначив, що ліквідація верховного лідера Ірану Алі Хаменеї "не є табу". Співрозмовник заявив, що Ізраїль не виключає жодних потенційних цілей для знищення ядерної програми, зокрема Хаменеї.

Коментарі чиновника стали додатковим свідченням того, що напади Ізраїлю на Іран спрямовані не лише на його ядерну програму, а й на політичне та військове ослаблення режиму. Чиновник сказав, що найближчими годинами заплановані більш значні удари.

За словами ізраїльського джерела, обстріли Ірану закінчиться лише тоді, коли країна добровільно ліквідує свою ядерну програму, або коли Ізраїль унеможливить її відновлення Тегераном.

Окрім того, політичний оглядач Channel 12 Аміт Сегал з посиланням на власне джерело в ізраїльському уряді також зазначив, що Ізраїль не виключає можливості усунення Алі Хаменеї, але це залежить від багатьох факторів.

До слова, 13 червня ізраїльська армія могла атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Після цього на місці утворився стовп диму.