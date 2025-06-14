Про це 24 Каналу розповів сходознавець з Німеччини Михайло Якубович, наголосивши, що Ізраїль поступово обмежував вплив Ірану в регіоні, а саме в Сирії, Лівані, частково Ємені та Іраці. Він робив арабські країни, які були не дуже задоволені Тегераном, своїми союзниками.

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Для Ізраїлю склалося "вікно можливостей"

Якубович зауважив, що в цьому випадку Іран підійшов впритул до збагачення урану. Також він розпочав доволі широке будівництво балістичних ракет і навіть, за певними повідомленнями, передавав їх Росії.

Іранці вичікували певного моменту – як складуться відносини із США, з Росією. Коли вони побачили, що Дональд Трамп більш приязний до Владіміра Путіна, не йде на прямий конфлікт, то побачили для себе непогане "вікно можливостей" і захотіли взяти реванш,

– підкреслив він.

Ізраїль відповідно зреагував, тому що очікувати від режиму в Ірані якоїсь притомності, за словами сходознавця, в найближчі роки не доводилося.

В самому Ірані триває потужна внутрішньополітична боротьба, хоч вона і не дуже помітна. Там відбувається протистояння між клерикалами і декількома поколіннями Вартових революції,

– пояснив Якубович.

Також в Ірані є дуже багато прихильників Ізраїлю. Велика кількість іранців, як наголосив сходознавець, очікує, що прилетять ракети, ліквідують хаменеїстів і в країні настане демократія. Однак це занадто "рожева" мрія, але чимало людей в Ірані справді підтримують зміну режиму, і дехто з них є при владі.

Тому для Ізраїлю склалося "вікно можливостей", коли по Ірану можна було досить ефективно вдарити і не отримати нічого у відповідь. При цьому поставити Тегеран в таку позицію, коли він відкотиться на багато років назад, і по суті того впливу, який він мав раніше, більше не буде. Для ізраїльтян це досить вигідно,

– зазначив Михайло Якубович.

Важливо, що ця операція планувалася дуже давно. Ізраїльські джерела називають термін 1 – 2 роки. Проте насправді йдеться, припустив він, про щонайменше десятиліття.

Якщо ситуація між Ізраїлем та Іраном буде розвиватися так, що відбудуться удари по об'єктах енергетики, нафтопереробки, тоді буде перетнута "червона лінія". Після цього статусу обміну ракетами вже не буде. Буде зовсім інший випадок, ніж той, що стався між Індією та Пакистаном, мовляв, постріляли і замирились. На Близькому Сході, додав сходознавець, такого розвитку подій не варто очікувати.

Нагадаємо, що прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран планує створити атомну бомбу та передати її своїм проксі-силам. Він назвав дії режиму "ядерним тероризмом на стероїдах" та додав, що "це становить загрозу всьому світу".