Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel. Водночас інші ЗМІ повідомляють, що операція Ізраїлю готувалася менш як рік.

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Скільки готували операцію

Представник служби безпеки Ізраїлю розповів виданню, що операція планувалась у тісній співпраці між ЦАХАЛ і Моссадом, підготовка включала будівництво бази безпілотників всередині Ірану, контрабанду систем високоточної зброї та заслання командос до країни.

Підготовка до операції, за його словами, тривала протягом багатьох років. Зазначається, що рішення про початок операції було прийнято після того, як розвідувальні данні показали, що Тегеран наближається до "точки неповернення" у своєму прагненні отримати ядерну зброю.

За оцінками військових, Іран наразі має достатньо збагаченого урану для створення 15 ядерних бомб. За даними ЦАХАЛ, понад 200 літаків Військово-повітряних сил Ізраїлю були задіяні у перших ударах, які скинули понад 330 боєприпасів приблизно на 100 цілей в Ірані.

Зауважимо, що водночас Axios повідомляє, що масштабна операція Ізраїлю, спрямована проти ядерних об'єктів Ірану, ракетних майданчиків, військових баз, фізиків-ядерників, високопосадовців та генералів, відбулася після восьми місяців інтенсивної таємної підготовки.

Нагадаємо, після нічної атаки у п'ятницю, 13 червня, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про помсту Ізраїлю за загибель генерала Хоссейна Саламі. В Ірані також підняли червоний прапор, що символізує початок розплати з Ізраїлем.