Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі, – Білий дім

У США 29 травня повідомили, що спецпосланець Стів Віткофф представив ХАМАС пропозицію про припинення вогню. Її Ізраїль підтримав і схвалив ще раніше.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речниці Білого дому Керолайн Левітт. Тим часом в Ізраїлі кажуть, що повідомлення, що перемир'я було досягнуто, назвали є хибним.

"Ізраїль підписав цю пропозицію до того, як вона була надіслана ХАМАСу. Я також можу підтвердити, що дискусії тривають, і ми сподіваємося, що припинення вогню в Газі відбудеться, щоб ми могли повернути всіх заручників додому", – сказала речниця Білого дому.

Тим часом ізраїльський чиновник повідомив газеті The Times of Israel, що повідомлення про те, що Ізраїль та ХАМАС досягли угоди про припинення вогню, є неправдивим.

Пропозицію все ще розглядають.

Нагадаємо, що у Al Arabiya стверджували, що тимчасове перемир'я триватиме 60 днів і що президент США Дональд Трамп оголосить про нього 29 травня.